Oblíbená moderátorka oblékla velice odvážné šaty: Nepřítomnost podprsenky byla na první pohled patrná

Amanda Holden Profimedia.cz

Holden fotografové nedávno zachytili v Londýně cestou do práce, kam oblékla opnuté tělové šaty až ke krku, ale nechala doma podprsenku. Vzhledem k chladnějšímu počasí známé moderátorce z tenkých šatů trčely bradavky.

Začátkem roku Amanda přiznala deníku The Sun, že své poprsí nechávala vykukovat jako porotkyně Britain´s Got Talent schválně. „I když jsem velice otevřená osoba a většinu času jsem sama sebou, tak sezení za stolem porotců je uměle vytvořená situace, kde jde hlavně o herectví. Jsem si dobře vědoma svého chování a umím se kontrolovat. Občas to ale hraji, že si něčeho vědoma nejsem anebo že jsem pobouřena. Jako v situaci s vypadnutím mého poprsí, kdy nahlas říkám: To jsem absolutně netušila, že by se mohlo stát. Za těchto okolností, kdy víte, co děláte, jste si toho vždy vědomi.“

Na televizní stanici dokonce přicházely stížnosti, kde lidé mluvili o jejích „starých a unavených prsou.“ Na to Amanda reagovala magazínu You: „Jsem nadšená, že lidé stále mluví o mých unavených a starých prsou i když mi brzy bude 50! Nikdo nemluví o poprsí Aleshy Dixon, která ho má mimochodem skvělé, protože je o osm let mladší než já. Věk je naprosto irelevantní. Za to můžeme poděkovat i Jennifer Lopez, která je ve svém věku stále sexy a obléká se tak, jak se cítí.“ ■