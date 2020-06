Filmařka Tereza Nvotová se vdala: Na ulici v New Yorku si vzala amerického herce

Svatba Terezy Nvotové a Jacoba Pittse Video: Česká televize

Filmařka Tereza Nvotová, dcera slovenské herečky Anny Šiskové, se v New Yorku vdala za amerického herce Jacoba Pittse. Svatba proběhla za velmi nestandardní situace, na ulici v New Yorku během pandemie koronaviru, a zaznamenal ji Terezin krátký dokument New York v čase korony, který natočila pro Českou televizi.

Na dálku mezi Prahou a New Yorkem žijí Nvotová a Pitts 4 roky. Do velkého jablka filmařka přijela začátkem března, původně na tři týdny. Zpět měla odletět i s americkým partnerem, kvůli následně uvaleným restrikcím na cestování by ho ale dle slov Terezy do Česka nepustili - pouze v případě, že by šlo o jejího manžela.

„Tak řešíme, jak se v době korony vzít. Nejde to jen tak, je k tomu potřeba milion dokladů, které tu nemám, a to ještě nevím, zda nás vůbec bude moct kdo oddat, když je zavřená matrika,“ říká Nvotová v úvodu snímku.

Jak se ukázalo v jeho závěru, povedlo se. „Nikdy by mě nenapadlo, že se budu vdávat takovým způsobem,“ uvedla Tereza.

Nvotová ve filmu svýma očima zachycuje atmosféru těžce zkoušeného New Yorku v době, kdy tam pandemie vrcholila (snímek vznikl mezi 22. dubnem a 10. květnem 2020). Materiály sbírala jak na ulicích, včetně rozhovorů s několika zdravotníky, tak i doma během každodenního života v karanténě. Dokument je možné zhlédnout na iVysílání ČT. ■