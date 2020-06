Takhle bydlí moderátor se svojí modelkou: Rekonstrukce panelákového bytu v dezolátním stavu vyšla na půl milionu

Míša Hávová a Petr Říbal ukázali svůj nově zrekonstruovaný byt. Super.cz

"Práce na tom bylo strašně moc. Pro nás je moc hezký, že každá stěna, dlaždička i vypínač mají svůj příběh. Zabralo to asi půl roku rekonstrukce a byly to nervy," řekl Super.cz Říbal. "Technické věci jsem řešil já a design a výzdobu, aby to tady vypadalo jako domov, měla na triku Míša," uvedl.

"Několikrát jsme se u toho málem rozešli, kvůli rozdílným názorům. Ale dali jsme to dohromady a bydlíme," je ráda modelka a její partner přikyvuje. "Říká se, že kdo přežije rekonstrukci, přežije všechno. Pořád jsme spolu, tak se uvidí," usmíval se.

Ušetřit se snažili, kde se dalo. Pomáhali hlavně příbuzní Míši. "Hrozně nám pomáhal táta s dědou. Hodně jsme ušetřili tím, že jsme si to dělali sami a nepotřebovali jsme firmy," vysvětlila Hávová. "Rekonstrukce díky tomu vyšla na něco málo přes půl milionu, jinak by to bylo pochopitelně víc," dodal Říbal. ■