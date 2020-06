Pět let po rozvodu: Antonio Banderas promluvil o vztahu s exmanželkou Melanií Griffith

Antonio Banderas s bývalou manželkou Melanií Griffith Profimedia.cz

„Myslím, že oba odmítáme pohřbít dvacet let manželství,“ rozpovídal se herec v pořadu El Break de las 7. „Jsme lidské bytosti a děláme chyby. Ego musí jít stranou a nesmíte se snažit dokázat, že máte pravdu za každou cenu. Nebo hledat, čí je co vina, protože na vině můžete být oba nebo také nikdo. Přijde moment, kdy je prostě po všem, a vy to musíte přijmout.“

Co se týče jeho bývalé, nešetřil představitel Zorra superlativy. „Život, který jsem měl s Melanií, byl krásný. Během 20 společných let jsme se velmi snažili a zažili krásné chvilky, které nikdy nezapomeneme.“

Se svou bývalou udržuje vztahy dodnes. „I když jsme dle zákona rozvedení, jsme pořád rodina. Když jsem v Los Angeles, navštívím ji, a zrovna včera jsme si volali. Všechno probíhá nenuceně,“ doplnil s tím, že má dobré vztahy i s hereččinými dalšími dětmi Dakotou (30) a Alexanderem (34), které má z předchozích vztahů. ■