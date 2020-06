Padesátiletá herečka předvedla své žhavé křivky v krémových bikinách

Heather Graham Profimedia.cz

Pro svůj pobyt na pláži zvolila padesátiletá herečka krémové bikiny, které málem splývaly s barvou její kůže, která je po čase v karanténě pěkně světlá. To je ovšem vidět jen na snímcích od paparazzi, protože na fotce s kamarádkou, kterou si přidala na svůj instagramový profil, použila filtry, které jí s opálením pomohly.

Herečka těsně před propuknutím pandemie koronaviru propagovala svůj nový film The Rest of Us. V něm si zahrála svobodnou matku, která si do svého domu vezme ženu svého exmanžela, který nečekaně zemře a nechá svou novou rodinu bez domova. ■