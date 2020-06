Nastávající maminka Kristýna Leichtová: Takhle před druhým porodem cestuje v autě

Herečka bude brzy dvojnásobnou maminkou. Foto: Instagram K. Leichtové

Svůj požehnaný stav si herečka po celou dobu užívá a jen září. A to i nyní, v pokročilém stadiu těhotenství, kdy vše nejde tak lehce. „Takhle my teď cestujeme. To je vám teď taková láska, ta holčička! Já teď skoro pořád volám do vesmíru - zpomal!“ svěřila Kristýna u fotky ze zadní sedačky v autě.

S bříškem se jí vepředu už hůř sedí, takže to řeší tak, že si lehne ke své dcerce dozadu, kde má více pohodlí. Malá Dorotka je spokojená a o maminku s bříškem se ráda postará.

„Snažím se všemožně si uchovat tyhle okamžiky něžnosti! Na ničem jiném teď nezáleží (jo, jasně, ještě aby druhé miminko přišlo na svět v pořádku a zdravé), ale bohužel se zatím žádný recyklovatelný nádoby na čas vyrábět nezačaly,“ doplnila Leichtová. ■