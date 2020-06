Syn Marka Ztraceného oslavil 9 let. Při psaní tohoto přání se zpěvák dojal k slzám

Marek Ztracený se synem Marečkem Foto: Instagram M. Ztraceného

„Dnes je ti 9 let... Každý rok se dojímám, a zároveň se trochu děsím, jak rychle rosteš... Dokonce jsem dnes zkoušel googlovat ‚jak zastavit čas‘, ale našlo mi to jen stránky plastické chirurgie... Asi se bojím, abych pro tebe zůstal stále tak důležitý, jako jsi ty pro mě. Protože jsi opravdový parťák, kamarád a nejdůležitější člověk v mém životě,“ píše Marek ve svém přání s tím, že je pro něj radostí a štěstím sledovat synovu chuť do života.

„Je to inspirativní. Snažím se tě stále něco učit a vysvětlovat ti, jak to v životě chodí, a tajně doufám, že brzy nezjistíš, že je to vlastně celé naopak a ty učíš žít mě... Je pár věcí, kde by ses mohl snažit víc, třeba ve škole! Pro začátek by stačilo alespoň si nezapomínat tašku!“

„A taky je pár věcí, kde bys mohl ubrat... Třeba nebalit každou holku, co potkáš, nesvlékat se před ní do půl těla a nemachrovat, jaké triky umíš na kole... (...) Trochu to zlehčuji, protože jsem úplně naměkko a začínám mít asi nějakou alergii nebo co a slzí mi oči,“ dojímal se starší z Marků.

Syn je pro Marka vším, kamarádem i parťákem. Měl ho po boku i ve chvíli, kdy svou partnerku a Marečkovu mámu Marcelu žádal v únoru před zaplněnou O2 arenou o ruku. Chlapec byl také jediným, kdo o zpěvákově záměru věděl.

Příští rok se Ztracený chystá na letošní úspěšné pražské koncerty navázat celým turné s názvem Restart 2021, s nímž zavítá nejen do hlavního města (20. a 21. 2. 2021), ale také do Brna (9. 2. 2021), Pardubic (27. 2. 2021) a Ostravy (6. 3. 2021). V prodeji ještě zbývají lístky na druhý pražský termín a na ostravský koncert. ■