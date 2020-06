Už zase dovádí u bazénu: Zuzana Belohorcová opět vklouzla do bikin a pochlubila se zadečkem

Zuzana Belohorcová Foto: Instagram Z. Belohorcové

Po skončení karantény už se vrací do normálu také život Zuzany Belohorcové (44). Slovenka, která žije s rodinou již pár let za velkou louží, trávila v době vypuknutí epidemie koronaviru většinu času doma. V místě svého bydliště nemohla do bazénu a ani na pláž.