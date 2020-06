Jedna z nejkrásnějších Češek se ukázala den po plastice prsou: Na focení bikin či prádla se mi budou hodit, říká

Karolína Kokešová Foto: archiv K. Kokešové

"Pro zákrok jsem se nerozhodla kvůli nějakému komplexu. Naopak jsem nenosívala často ani podprsenky a nijak mě má malá prsa neobtěžovala. Nicméně s věkem jsem dozrála k tomu, že se mi prsa na ženě velmi líbí a že bych si ráda někdy dopřála nějaký výstřih, což jsem kdysi nemohla," řekla Super.cz Karolína.

"Navíc věřím, že to dává smysl i pro mou práci. V klasickém modelingu sice nejsou prsa extrémně důležitá, nejsem žádná Playmate, která se bez velkých ňader neobejde. Zvolila jsem proto i velice přirozený tvar a velikost tak akorát k mému drobnému tělu. Méně je více. Každopádně pro komerční zakázky typu focení bikin či prádla se mi budou hodit,“ říká 2. Česká Vicemiss 2019.

Zatím se ovšem Karolína musí šetřit a soustředit se hlavně na rekonvalescenci po operaci, přeci jen se jedná o bolestivý zákrok. "Lhala bych, kdybych řekla, že to nebolí. Je to zásah do těla a prsa jsou zatím nateklá, takže pro hodně úkonů potřebuji asistenci. Nicméně se to vše brzo zlepší, pan doktor Kufa mi řekl, že bylo vše naprosto bez komplikací. Výsledek bude určitě stát za to,“ těší se Karolína, až si svá nová prsa bude moci užívat naplno. ■