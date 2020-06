Mašlíková čtyři roky po veselce opět oblékla svatební šaty: A vybrala model s opravdu hlubokým výstřihem

Hana Reinders Mašlíková Foto: archiv H. Mašlíkové

Vyzkoušela si i další svatebky. Všechny měly ale jedno společné: výstřih, který zdůraznil Hančiny bujné vnady. Jen s malým rozdílem.

Přestože má stále co ukázat, velikost hrudníku má teď menší. Mašlíková si dva roky po svatbě nechala vnady znovu upravit, ale tentokrát se rozhodla je o dvě čísla zmenšit. O tom, že by jí v dekoltu nyní něco chybělo, ale nemůže být řeč. Podívejte se, jak to Hance v sexy šatech slušelo. ■