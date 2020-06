Tohle nikdo netušil! Třetí nejlepší zpěvačka v letošní SuperStar je příbuzná s porotcem Leošem Marešem

Dominika Lukešová Super.cz

Tohle nikdo netušil. A možná ani Leoš Mareš (44) ne. Moderátor je ve vzdáleném příbuzenském vztahu se třetí nejlepší ženskou zpěvačkou a také nejlepší Češkou v letošní SuperStar Dominikou Lukešovou. Sedmnáctiletá zpěvačka se to dozvěděla až po soutěži.

"Dozvěděla jsem se to teprve včera od táty. Táta má bráchu, ten má manželku a její máma je sestřenice maminky Leoše. Takže je něco jako můj vzdálený strejda? Je to hustý. Sama jsem to ještě nevstřebala," prozradila Super.cz Dominika.

S Marešem o tom zatím nemluvila. Ani neví, jestli moderátor o rodinném spojení ví. "Jeho maminka a maminka mého táty pracovaly na stejném místě, na nádraží v Berouně. A vím, že se kamarádily. Tak možná Leoš něco tuší," krčila rameny Lukešová. ■