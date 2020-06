Švédská sexbomba (45) se slunila na jachtě: Sundala sukénku a relaxovala v plavkách

Victoria Silvstedt Profimedia.cz

Na riviéře to někdejší sexbomba zbožňuje a často je tam také v hledáčku fotografů, kteří ji zvěčnili v bílých šatičkách a s horním dílem plavek. Švédské krásce to tak jako vždy moc slušelo. 45 let by jí ostatně hádal jen málokdo.

Silikonová blondýnka poprvé vstoupila do širšího povědomí v roce 1993, kdy se probojovala v soutěži krásy na druhé místo. Následující rok už reprezentovala svou zemi na Miss World, kde se dostala mezi finalistky.

Později spolupracovala jako modelka s prestižními značkami a zabrousila do světa šoubyznysu. Zahrála si v několika filmech, a dokonce se pokusila o dráhu zpěvačky. Ve Švédsku bodovala s deskou Girl On the Run, ale nejvíc beztak zaujala jako sexy modelka. ■