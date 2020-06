Veronika Čermák Macková fotí s manželem Hynkem akty. Jde o jejich společnou zálibu

Hynek Čermák je vášnivým fotografem. Jeho zájmem jsou akty. Video: FTV Prima

Že je herec Hynek Čermák zapáleným fotografem aktů, není tajemství. Ostatně ani to, že modelkou je mu i jeho manželka Veronika. „Mně se to líbí, fotí krásně. Zjistili jsme, že je to koníček, který máme rádi oba,“ řekla herečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.