Dáda Patrasová v restauraci přivedla fanoušky do varu: Může za to tahle fotka!

Dáda Patrasová Foto: Instagram D. Patrasové

Dáda Patrasová (64) se opět ozvala svým fanouškům, kteří hltají její neotřelý profil na Instagramu . A opět se usmívala od večeře v restauraci. Rozesmáté královně dětských srdcí to moc slušelo a bylo vidět, že je z plného talíře nadšená.

Dáda vypadala odpočatě a svěže, což její příznivce nadmíru potěšilo a opět jí začali zvyšovat sebevědomí pochvalnými komentáři. „Nejraději bych snědl vás, Dádo,“ napsal jí jeden z obdivovatelů.

„Dádo, vy jste opravdu kočka, hned je den krásnější,“ rozplýval se nad sexsymbolem 70. let jeden z mužů.

„Doufám, že mě taky někdy pozvete, a hodovat bude i Jůlie,“ přidal se další komentující, kterému u stolu chyběla legendární žížala. Hodování s Dádou by zkrátka frčelo a možná by si na tom herečka mohla postavit byznys. O zájemce by zjevně neměla nouzi. ■