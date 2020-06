Z hejtů si nic nedělá: Sexy blonďatá zpěvačka o tom natočila videoklip

MAKY - DEJ MI HATE

"Text písně je o lidech, kteří mají neustálou potřebu řešit životy jiných lidí, a ne zrovna v pozitivním slova smyslu. Většina z nás si slovo hate spojí se světem sociálních sítí, jako je Instagram nebo Facebook, ale hejtování probíhá i mimo něj a má spoustu podob,“ vysvětluje zpěvačka, která se snaží téma odlehčit humorem jí vlastním.

„Pokoušeli jsme se do textu písně i výpravného videoklipu dostat určitý nadhled. Šlo mi o to, aby se ti, kteří zažívají hejty na vlastní kůži, nad příštím spíše pousmáli,“ dodává zpěvačka.

Koncertní činnost MAKY přerušilo celoplošné opatření kvůli pandemii. Festivaly, kde bylo možné tuto sezónu zpěvačku vidět, jako Okoř nebo putovní Léto Fest, se přesouvají na příští rok. Zpěvačka však pro své fanoušky připravuje Live studio session, kde touto cestou představí kapelu a koncertní pojetí jejích písní. Do konce tohoto roku ji čeká i několik vystoupení v zahraničí, a to s mezinárodně uznávaným projektem Rock The Opera. ■