Věří, že na Primě ještě neskončila, i když dostala padáka: Monika Leová teď vedle moderování staví obytný vůz

Monika Leová Super.cz

"Rozhlížím se po jiných pracích, ale do Primy nemám zavřené dveře, pořád jsme v kontaktu, a kdyby potřebovali, ráda jim vyjdu vstříc, je to pro mě alma mater. Jsem ale otevřená všemu, uvidíme, co se naskytne. Dostala jsem i jiné nabídky, třeba z rádia, ale ještě jsem na ničem neulpěla, protože Primu mám pořád jako srdeční záležitost, a kdyby se tam něco objevilo, byla bych za to vděčná," svěřila.

"Pořád se snažím nějak zaměstnat, konečně se rozeběhly akce, kde funguju jako dva v jednom, moderuji, a zároveň předvádím," prozradila na openingu svatebního salonu v Pardubicích.

Zabaví se ale i jinak. "S manželem jsme teď koupili dodávku a přestavujeme ji na obytný vůz. Chtěli jsme to udělat už dávno a korona pro nás byla impulz. Uvidíme, jak to bude s hranicemi, ale primárně jsme to postavili, abychom mohli cestovat po České republice a pak uvidíme, kam nás pustí," uzavřela. ■