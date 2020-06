Seznámení Hynka Čermáka a jeho krásné ženy Veroniky: Takto na něj herec vzpomíná

Hynek Čermák s manželkou Veronikou Michaela Feuereislová

„Nechtěl jsem se ženit třicet let a pak jsem poznal ženu, o které jsem hned věděl, že si ji vezmu,“ řekl Hynek Čermák o své dnes již manželce, herečce Veronice Čermák Mackové, v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Poznali se v roce 2015 na natáčení filmu Gangster Ka: Afričan, o dvě léta později byla svatba.

Jak jejich seznámení probíhalo? Docela kuriózně - i na herce.

„Držel jsem jí pistoli u hlavy a říkal jsem si, že bych ji nejradši zastřelil. Dělám si legraci, pravdou je, že to, že Veronika přijela na natáčení Gangster Ky, napomohlo tomu, že jsme ji vůbec dotočili. Byla to tam strašná divočina, točili jsme na pankáče a já jsem z toho chtěl vystoupit a odletět. Ale přiletěla Veronika, poznali jsme se a já jsem tam teda zůstal,“ vyprávěl.

Pár dělí jednadvacetiletý věkový rozdíl, který ani jednomu nepřekážel. „Verunka je stará duše. To není urážka. Ale když potkáš dvacetiletou holku a ona ti řekne, že poslouchá Charlese Aznavoura, tak to je stará duše,“ míní herec. Navíc podle něj nezáleží na tom, jestli je ženě „dvacet, čtyřicet nebo sedmdesát“. „Je pořád stejná, takže je to jedno,“ dodal Čermák. ■