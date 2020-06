Zpěvačka Olga Lounová měla být přes měsíc v USA: Místo toho se naučila bagrovat

Olga Lounová měla být přes měsíc v USA. Super.cz

Kdy do Ameriky odjede, je ve hvězdách. Prezident Donald Trump nedávno prohlásil, že Evropany k nim nepustí minimálně dva roky. Tomu se Olga směje. "Ono to zas tak horké nebude. Moji známí nedávno potřebovali Brazilce, který se měl starat o koně, a normálně ho pustili, a přitom to v Brazílii teď úplně vrcholí. Takže myslím, že to půjde," míní.

"Odlet ale zatím neplánuju. Měla jsem tam být celý duben a část května. Asi to nechám až na příští rok. Dodělávám tam desku, ale to můžeme dělat částečně na dálku, s klipem je to samozřejmě horší," připustila Olga, která si užila v Česku čas hlavně s rodinou. "Byla jsem se sourozenci a rodiči na jejich roubence, a dokonce jsem se naučila bagrovat," smála se.

Zpěvačka už se těší na vystupování. "Velké festivaly jako třeba Kryštof kempy jsou zrušené a přesouvají se, většinou na příští rok, ale i ty menší akce budou. Na podzim budu vystupovat s Bonnie Tyler v Lucerně, pár koncertů mám i v létě. Už se to plní," uzavřela. ■