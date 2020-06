Po letech se rozhodli odejít: Manželé Hejdovi ohlásili konec ve Snídani s Novou

Míra Hejda a Zorka Hejdová končí ve Snídani. Foto: Instagram M. Hejdy

O jejich konci na obrazovkách už si nějakou dobu cvrlikali vrabci na střeše. Nejprve se moderátoři Míra Hejda (36) a jeho manželka Zorka Hejdová (29) stáhli z obrazovek v polovině března. Následně vyšlo najevo, že nastoupili kvůli koronaviru do domácí izolace a nebylo jim umožněno vysílat Snídani s Novou.

Po karanténě se vrátil pár na obrazovku, ale jen na chvíli. Poslední týdny tak museli čelit častým dotazům, proč už se ranní relaci Novy neobjevují. Nyní známý moderátor konečně přiznal, že se rozhodli k odchodu. „Psát tento post ve dnech, kdy se nás fakt denně někdo ptá, kdy nás uvidí zpět ve Snídani, je poměrně těžký. Velmi dobře si uvědomujeme, že pro některé diváky je naše společné vstávání nastaveným zvykem a snad i ranní vzpruhou. Tak jako pro nás, baví nás to. Pravda je ale taková, že jsme se po dlouhé úvaze rozhodli působení ve Snídani ukončit,“ svěřil se Míra Hejda na sociální síti.

„Děkujeme za naše společné roky v televizi Nova vám všem. Ano, bude nám to chybět, ale je čas po mnoha letech dát prostor novým výzvám. Životním, pracovním, kdoví... určitě se ale nechceme stranit,“ svěřil se Hejda s tím, že jeho žena dál zůstává na Evropě 2 a on točí pořad Limuzína na Óčku a další projekty. „Máme vás rádi a tu práci stejně tak. O to hůř se odchází, ale snad nás pochopíte. Děkujeme všem,“ dodal Hejda.

Zorka Hejdová moderovala Snídani s Novou od roku 2009. Dvojice na obrazovce zažila za roky v ranní relaci mnohé, nevyjímaje žádosti o ruku, která přišla v roce 2012. Od roku 2014 spolu manželský pár tvořil jednu z hlavních moderátorských dvojic pořadu. ■