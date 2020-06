Odvážná nastávající maminka: Kráska z České Miss se pochlubila fotkou v prádle v 9. měsíci

Kateřina Lébr Foto: Instagram K. Lébr

Nastávající maminka Kateřina Lébr (33), dříve Šonková, už se těší na své první miminko . Modelka a někdejší finalistka České Miss vypadá stále skvěle, a to i v 9. měsíci těhotenství. Půvabná blondýnka to nyní dokázala sexy fotkou ve spodním prádle.

Kateřina se vyfotila v zrcadle v bílé podprsence, kalhotkách a závojem kolem ramen. Při tom dala na odiv své bříško, které je už nyní opravdu nepřehlédnutelné. „Holky, cvičily jste ještě v 35. týdnu? Našla jsem tu pár profilů, kdy v 9. měsíci těhulky vesele chodí do fitka a jedou jógu každý den. Mně už ale i rychlochůze začíná dělat problém, už se vzmůžu jen na procházky a menší domácí protažení,“ svěřila se budoucí maminka.

Přestože nedávno modelka přiznala, že již nabrala 20 kilogramů, rozhodně to na ní není vidět. Po celou dobu těhotenství pravidelně cvičila a udržovala se ve formě, aby její tělo zůstalo pevné, tak jako před těhotenstvím. Teď už pomalu odpočítává dny do porodu, takže i cvičení přesunula na druhou koulej. „Jak se pokusím o rychlejší chůzi, funím jak lokomotiva a malý kope, jak kdyby trénoval na fotbalový zápas. Tak by mě zajímalo, jestli už se vymlouvám a jsem líná, nebo v tom nejsem jediná ufuněná budoucí mamina,“ dodala Katka, která se v něžném modelu nechala zvěčnit na památku. ■