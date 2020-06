Zemřela někdejší členka slavné sesterské kapely. Bylo jí 69 let

Bonnie Pointer Profimedia.cz

Ve věku devětašedesáti let v pondělí zemřela Bonnie Pointer. Proslavila se v sesterské kapele The Pointer Sisters a později i jako sólová zpěvačka. Zprávu webu TMZ potvrdila její sestra Anita.

„S nejhlubším zármutkem oznamujeme fanouškům The Pointer Sisters, že má sestra dnes ráno zemřela. Celou naši rodinu to velmi zasáhlo. Jménem sourozenců, celé Pointerovy rodiny i jménem svým vás prosím o modlitby,“ uvedla Anita Pointer v prohlášení.

„Bonnie byla mojí nejlepší přítelkyní, mluvily jsme spolu každý den, nikdy jsme se nepohádaly. Už teď mi chybí, ale vím, že se s ní jednoho dne zase setkám,“ dodala.

Kapela The Pointer Sisters vznikla koncem šedesátých let, nejdříve jako duo tvořené právě Bonnie a její sestrou June. Později se přidaly další sestry Anita a Ruth. Koncem sedmdesátých let Bonnie kapelu opustila, aby se věnovala sólové dráze.

Největšího úspěchu kapela dosáhla v osmdesátých letech. ■