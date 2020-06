Vítězka StarDance Veronika Kubařová oslavila Kristova léta: Nadělila si k nim předsevzetí

Veronika Khek Kubařová Michaela Feuereislová

„Chodit pomalu - už jsem s tím začala, víc se koukám a paradoxně víc stíhám a všechny činnosti najednou mají větší prostor, a co je nejzajímavější - i čas místo ubíhání tak nějak uchází,“ svěřila se brunetka.

Další bod se týká problému dnešní moderní doby, kterým jsou technologie, u kterých Veronika tráví víc času,než kolik by měla a chtěla. „Snížit čas u obrazovky - zkoumám, kdy a proč po telefonu sahám, co tím zakrývám, před čím utíkám, co si tím nahrazuju a zkoumám, co mi to dává.“

Jako poslední si loňská vítězka StarDance připsala do seznamu svědomitost. „Snažit se být důsledná a vůbec se na sebe nezlobit, když se něco nedaří dodržet (třeba, že omezím potravinové boxy na jídlo s sebou). Vlastně snažit se být důsledná, ale nepo**** se z toho! Ze všeho! Z ničeho! Zdravím všechny “Kristovalétařky a Kristovalétaře,“ píše herečka svým vrstevníkům na Instagramu.

Fanoušci na sociálních sítích Veroniku ihned zahrnuli krásnými vzkazy a přáními k 33. narozeninám. Mezi gratulanty nechyběla například ani bývalá první dáma Dagmar Havlová. ■