Zamilovaná až po uši: Michaela Kuklová roztomile vyznala lásku svému příteli

Michaela Kuklová s partnerem Michaela Feuereislová

To mimo jiné i díky lásce, kterou zažívá. S přítelem Josefem se během léčby na pár týdnů rozešla. Dvojice je ale nyní opět spolu a herečka na svého partnera pěje samou chválu. „Chodili spolu z čisté lásky a sedumnáct jim bylo let. A horovali pro texasky....Jako by mi bylo sedmnáct a jsem moc zamilovaná do Josefa,“ svěřila se Kuklová na sociální síti a sdílela snímek s velkým úsměvem z auta.

„Trčela jsem v koloně, za jízdy bych se nefotila. A děkuji vám za nádherné vzkazy a za přízeň a lajky a přeju všem spoustu lásky a radosti a hlavně zdraví. Mám špatné svědomí, že jsem vyvolala dojem, že se utápím v depresích, ale neeeeee, je to výjimečné. Jinak vše fajn. Mám vás ráda, tak se mi opatrujte,“ dodala Kuklová, která se den předtím rozepsala o svých náladách, čímž své fanoušky lehce vystrašila. ■