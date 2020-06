V takovém kostýmu jste Ivanu Chýlkovou ještě neviděli: Vypadám jako bývalá štětka, připouští herečka

Ivana Chýlková natáčí rodinný film Gump. Super.cz

"Vypadám spíš jako bývalá štětka osmé cenové skupiny, ale byla to její představa, takže proč ne," krčila rameny Chýlková, která v rodinném filmu podle knihy Filipa Rožka ztvárňuje spolu s Bolkem Polívkou (70) pár, který přišel o domov a žijí jako bezdomovci v zahrádkářské kolonii. "Když takhle svítí sluníčko a někdo by se o nás staral a uvařil nám, nevadilo by mi tady nějakou dobu pobýt," smála se.

"Návrat k práci je takový pozvolný, protože pauzu jsem trávila v přírodě na chaloupce, takže jsem se jen přesunula z jedné přírody do druhé a čeká mě ještě další, protože se natáčí i třináctidílní Chataři pro Českou televizi. V létě budu hrát v divadle jen dvakrát v červenci a dvakrát v srpnu, až v září to bude zase pravidelné. Přišla jsem o veškeré své pracovní návyky, tak jsem ráda, že to takhle vyšlo," uzavřela. ■