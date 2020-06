Lucie Vondráčková opět ve svatebních šatech: V klipu si bere kolegu, který rozvod tajil 6 let

Lucie Vondráčková a Zbyněk Fric ve v brali v novém klipu. Super.cz

Pár, který se pracovně zná už dvacet let, tam natáčel mj. scénu, kdy je jim vystrojena veselka. Klidně by se mohli vzít i ve skutečnosti. Lucka už je rozvedená s otcem svých synů Tomášem Plekancem (37) a vrátila se ke svému dívčímu jménu.

Při našem rozhovoru navíc vyšlo najevo to, že ani Zbyněk už není ženatý s tanečnicí Glorií. "Je to už šest let, nevycházíme spolu a neřešíme to," tajil rozvod, který evidentně nebyl v přátelském duchu, dlouhé roky muzikálový zpěvák.

Ten se během koronavirové pauzy musel živit rukama. "Vzal jsem brigádu na pile," prozradil. Lucka se mezitím doma učila se syny, ale nějakou práci měla. Šlo o dabing, kterému se hodlá věnovat i nadále. Další pracovní i soukromé plány vypočítala v našem videu.

A jak se cítila opět ve svatebních šatech? "Nedávno jsem měla další svatbu v jednom kanadském filmu, který ještě není hotový. Mám pocit, že se pořád vdávám. I v pohádce jsem se vdávala. Mám pocit, že bych z těch šatů mohla pomalu nafotit katalog," smála se zpěvačka, která by ostatně měla se svojí velikostí 36 na fotomodelku i ve svém věku dokonalou postavu. ■