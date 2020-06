56 let, ale tělo jako zamlada: Helen Hunt předvedla sexy figuru v bikinách

Helen Hunt Profimedia.cz

Hvězda snímků jako Pošli to dál, Lepší už to nebude nebo Po čem ženy touží si hned po otevření pláží vyrazila na surf.

Herečka Helen Hunt (56) předvedla v černých bikinách svou stále štíhlou a pevnou postavu, kterou by jí mohly závidět i o desítky let mladší ženy. Z fotek je vidět, že voda ještě asi nebyla nejteplejší, ale jinak si odpoledne v moři užila dosyta.

Hunt se v loňském roce vrátila na jednu speciální sérii do seriálu Jsem do tebe blázen, který točila s kolegou Paulem Reiserem v letech 1992-1999 a jenž jí pomohl získat další role. Po dvaceti letech se tak seriál posunul od mapování života novomanželů v New Yorku k tomu, že jejich dcera odchází na univerzitu. ■