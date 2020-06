Roste jako z vody: Trojnásobná mamina Míša Maurerová se pochlubila krásnou dcerou

Michaela Maurerová s dcerkou Foto: Instagram M. Maurerové

Malá holčička roste jako z vody a dělá svým rodičům jen samou radost. A jak je vidět, herečce to moc sluší i jako trojnásobné mamince.

„Vypadá jako tatínek, vzteká se jako maminka, směje se poťouchle jako brácha a dobrosrdečná je jako ségra. Je v ní kousek každého z nás a my ji takhle milujeme. Prostě Emma,“ rozněžnila se na Instagramu sympatická herečka, která svého partnera a dceřina otce ještě neukázala.

„Respektuju to, že nechce být viděn a spojován s tím, co patří k mojí práci,“ vysvětlila Super.cz před časem bývalá hvězda Ulice. Někteří její fanoušci by ale chtěli vědět, jak tatínek malé Emmy vypadá, aby porovnali podobu s dcerou.

„Ukažte tatínka, ať můžeme porovnat, já vidím jen vás,“ napsala jí jedna ze zvědavých dam. Ale Maurerová se nedala. „Představte si Emmu velkou a s fousama,“ vtipkovala spokojená maminka. ■