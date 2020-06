Jsi královna královen, vzdala slavná herečka hold své matce (92), kterou před lety málem zabil sériový vrah

Lisa Rinna Profimedia.cz

Maminku v popisku nazvala královnou všech královen, a má rozhodně pravdu. Je to téměř 60 let, co Lois málem znásilnil a zavraždil kolega, z nějž se později vyklubal jeden z nejnebezpečnějších sériových vrahů v USA.

Lois tehdy vyzvedl na zastávce a chtěl odvézt domů, když se však měli rozloučit, rozpoutalo se peklo. „Držel mě v autě, v jedné ruce kladivo, v druhé nůž,“ rozpovídala se Lois v jednom z dílů reality show Paničky z Beverly Hills, v níž se její dcera objevuje.

Chtěl ji znásilnit a následně zabít, ale naštěstí včas zasáhl náhodně projíždějící policista. Lois byla první obětí Davida Carpentera. Ten šel po útoku na sedm a půl roku do vězení. Po propuštění se stal obávaným sériovým vrahem, zabil minimálně deset lidí (britský Daily Mail uvádí, že může mít na kontě 16 až 18 obětí), než ho opět uvěznili, tentokrát na doživotí.

„Měla jsem velké štěstí. Ani jsem tu neměla být, ty jsi tu neměla vůbec být,“ řekla své dceři Lois. Vše navíc dlouhá léta držela v tajnosti. Kvůli ráně kladivem přišla o čich a museli jí dát do hlavy kovové destičky. Dceři však tvrdila, že to vše způsobila nehoda v dětství. ■