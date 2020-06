Kamila Nývltová ukázala fotku z fitka: Tuhle vyrýsovanou postavu chce zpět

Kamila Nývltová Foto: Instagram K. Nývltové

Postavu má zpěvačka skvělou, ale není to prý ještě ono. Nyní se pochlubila starším snímkem, na kterém má figuru samý sval a svěřila, že by se ráda k takové postavě vrátila. „A zpět do téhle formy,“ připsala si Kamila k fotce z fitka.

Na snímku je v kraťasech a sportovní podprsence a nutno říct, že její postavě není co vytknout. „Top postava,“ připsal zpěvačce ke snímku na sociální síti jeden z fanoušků. Kamila má kvůli koronavirové krizi nyní koncertů a divadelních představení naplánovaných po málu, ve volném čase se tak může věnovat pohybu. ■