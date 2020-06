Pro popularitu cokoliv: Vyžilá silikonka z Big Brothera a fanynka Trumpa bojovala v růžových plavkách za práva černochů

Frenchy na sebe opět upozornila... Profimedia.cz

Snaží se na sebe upozornit nejrůznějšími provokacemi a nahotou. Ne vždy se to povede, ale Frenchy, která to dokonce zkoušela i jako zpěvačka, nechybí sebevědomí. Nedávno se nechala polonahá zvěčnit s transparenty, kterými podporovala prezidenta Donalda Trumpa v cestě za znovuzvolením do Bílého domu.

Teď se pro změnu svezla s hnutím Black Lives Matter, které masivně protestuje proti policii kvůli tvrdému zásahu bělošského policisty, po němž zemřel černoch George Floyd.

Jen v růžových plavečkách vyšla do ulic Los Angeles a tělo si pomalovala nápisy na podporu protestujících. Z nadšené fanynky republikánského prezidenta se tak jako mávnutím kouzelného proutku stala aktivistka bojující za práva černochů. Škoda, že to známé televizní exhibicionistce nikdo nevěří... ■