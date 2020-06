Trojan má v novém filmu hodně divoké kostýmy: Podívejte se na Terezu Černochovou a další „rozinky“

Mad Nut and His Raisins neboli Šílenej Vořech a jeho Rozinky Video: Total HelpArt T.H.A.

Všechno přitom mohlo být jinak, spolupráce Trojana a Holého vznikla vlastně náhodou. „Když byl Bourák ještě v přípravách a my už potřebovali písničky na taneční zkoušky pro Ivana Trojana a Kristýnu Bokovou, ale zkomplikovalo se to a neměli jsme nic, tak se mě žena Bára zeptala, proč neřeknu Romanovi Holému z Monkey Business. Oponoval jsem, že Roman přeci dělá funky, ale zkusil jsem mu zavolat,“ vzpomíná režisér na začátek spolupráce.

Pak už to šlo jako po másle. „Posílal jsem písničky a Ondřej na to vždycky jen řekl: ta je bezvadná, tak pošli další,“ doplnil Holý.

Hudba šla autorovi od ruky, náročnější bylo dát dohromady kapelu, která by nejen skvěle zněla, ale taky to dokázala věrohodně rozjet na pódiu před kamerou. „Mně v českých filmech vadí, že když je tam hudební scéna, tak to bývá strašně špatně udělané, herci drží kytary jako prase kost, nejsou vychytané synchrony a celý je to takový bulharský,“ říká Holý, který vsadil na jistotu a kolegy z Monkey Business, které doplnil o zpěvačku electroswingové skupiny MYDY (dříve Mydy Rabycad) Žofii Dařbujánovou.

„To bylo tak šťastné rozhodnutí a setkání! Romanova hudba je v Bourákovi fantastická. Ani jsem si ji neuměl takhle vysnít,“ shrnul Trojan. ■