Petr Janda odtajnil, proč se nechal poprvé tetovat: Kérku si nechal udělat kvůli manželce

„To jsem si spočítal, hrál jsem po třech měsících, naposledy jsem hrál v Americe, a to bylo kolem 6. března. Nepamatuji si, že bych takhle dlouho nehrál. Já si myslím, že už toho moc nenahraju, a tak teď ta pauza už byla opravdu nesnesitelná,“ svěřil se Petr Janda během svého prvního koncertu po nucené pauze.

Publiku zazpíval v rámci série komorních koncertů, které pořádá Divadlo Broadway. Už nyní se těší, až si zazpívá i s kapelou. „V červenci to bude slabší a v srpnu už to začíná a mělo by to už fungovat naplno, zatím jsme přišli o 23 koncertů, doufám, že vše půjde, jak má. Jde mi hlavně o tu techniku, pro ně je to citelné, tak bychom jim to chtěli nahradit,“ svěřil se Super.cz Janda, který poslední tři měsíce trávil jen s rodinou.

„Děti byly doma, manželka byla doma a musím říct, že jsme se ani jednou nepohádali, to byl zázrak a žádná ponorka nenastala. Připravoval jsem desku, cvičil jsem na kytaru a pak začalo jaro, takže zahrada a kytičky,“ řekl zpěvák, který se nedávno pochlubil novým tetováním. To si nechal udělat poprvé v životě.

„Manželka si udělala tetování, a tak jsme se hecovali a řekl jsem, že jdu do toho taky. Ona si myslela, že jsem srab a že to neudělám, byl to spíš takový hec. Vymyslel jsem si pavoučka, kterého mám rád, pavoučka bych nikdy nezabil. To je u nás posvátné zvířátko a nosí štěstí, tak jsem si tam napsal iniciály svých dětí,“ svěřil Janda s tím, že znovu se do tetovacího salonu nehrne. „Já už do toho nejdu, myslím, že takhle mi to vyhovuje, já jsem si sem ty děti dal, abych je měl blízko, a takhle mi to vyhovuje,“ dodal zpěvák. ■