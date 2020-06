Foceno půl hodiny před narozením dcery: Zahradnická zveřejnila intimní momentku z porodnice

Lenka Zahradnická porodila druhou dceru. Foto: Instagram L. Zahradnické

Po pár dnech představitelka Hedviky ze seriálu Ulice zveřejnila ještě snímek, který vznikl těsně před narozením Jovanky. V komentáři fotky, kde se potýká se záchvatem smíchu a ruce má dávkovač s rajským plynem, vysvětlila, proč fotku pustila do světa.

„Zaznamenala jsem výzvu: vyfoť se chvilku před porodem. Jako nikdo mě nenominoval a možná se ta výzva i jmenovala jinak, nicméně já se přesto rozhodla vnutit. Proč? Nejsem úplně nejsdílnější, ale tohle byl opravdu tak boží zážitek, že by to někomu mohlo třeba pomoct přestat mít strach,“ napsala v komentáři Zahradnická.

„Ano, opravdu je to foceno cca půl hodiny předtím, než Jovanka vykoukla na svět. Ano, mám brutální záchvat smíchu, který nekončí. Ano, může za to zejména rajský plyn a boží personál, který se směje se mnou. Rajský plyn prý odhaluje ryzí osobnost, takže toho cvoka už mám asi definitivně přiděleného,“ smála se herečka a dále dodala: „Tím neříkám, že porod nebolí, ale přátelé, jde to i takhle.“

Následně si neodpustila vtípek. „P.S.: Spolupráci s rajským plynem případně přijímám.“ ■