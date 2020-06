Olympic má nového klávesistu. Valentu nahradil bývalý člen Argemy

Zleva Jiří Valenta, Petr Janda, Martin Vajgl a Milan Broum Herminapress

Fanoušci tak Olympic budou nově vídat ve složení Petr Janda (kytara, zpěv), Milan Broum (basová kytara, zpěv), Martin Vajgl (bicí nástroje, zpěv) a v pozici stálého hosta Pavla Březinu za klávesovými nástroji.

„Po pečlivém vyhodnocení konkurzu na našeho nového klávesáka jsme se v kapele jednomyslně shodli na tom, kdo se jím stane. S přihlédnutím k vašim ohlasům, kterými jste jednotlivým uchazečům vyjadřovali podporu, jsme přesvědčeni, že jsme vítěze konkurzu vybrali správně,“ uvedl Janda.

První koncert v nové sestavě proběhne 17. června na Výstavišti v Letňanech.

Odchod Valenty kapela oznámila v březnu, kdy zároveň vypsala konkurz na náhradníka.

„Vzhledem k mému neutěšenému zdravotnímu stavu jsem nucen skupinu opustit. Neumírám, ale hrát nemohu. Jsem totiž totálně vyhořelej včetně zdravotních problémů v rodině. Vím, že se zcela jistě k muzice vrátím! Jen co se dám sám trochu dohromady. Strávil jsem s Olympicem 34 let nádherného života a nikdy na to nezapomenu! Věřím, že si kluci najdou náhradu a budou pokračovat dál. Budu jim držet v této nedobré době palce. Ať žije Olympic! Váš Jirka Valenta,“ uvedl muzikant v prohlášení. ■