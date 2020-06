To je lásky: Ornella Koktová se pochlubila rozkošným snímkem staršího syna a jeho malého brášky

Quentin Kokta s bráchou Foto: Instagram O. Koktové

Doma na něho čekal kromě tatínka Pepy Kokty (63) také starší bráška Quentin (7). Mladá maminka je z mateřství nadšená a libuje si, že její starší syn malého brášku zbožňuje.

Na Instagramu zveřejnila i jejich krásné společné foto. „Tolik lásky na jedné fotce. Musím říct, že jsem ani nečekala fakt, že se situace u nás doma po příchodu Svena dramaticky nezmění. On je takový pohodář a prostě se dokonale zařadil do naší Kokťácké rodinky. Ani Quentínek není ve stresu. Na dostatek pozornosti je času dost a Svenovi se sem tam snaží ukazovat, co ho baví, prostě kluk,“ libovala si Ornella. Jak je vidět, u Koktů panuje skvělá rodinná atmosféra.. ■