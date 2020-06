Tatínkova MMA holčička: Monika Bagárová se pochlubila rozkošným snímkem malé dcerky

Dcera Moniky Bagárové se kryje skoro jako její tatínek Machmud Muradov. Foto: Instagram M. Bagárové

Zpěvačka Monika Bagárová (25) si naplno užívá radostné chvilky s dcerkou, která nedávno přišla na svět . Malá Rumia se má čile k světu a Monice to jako mamince moc sluší.

Zpěvačka se teď na Instagramu pochlubila rozkošnými snímky dcerky, která si rukama kryje obličej. Vypadá tak skoro jako tatínek, zápasník MMA Machmud Muradov.

„Prostě tatínkova, moje srdíčko,“ rozněžnila se Bagárová, jež kvůli porodu dcery chyběla v porotě finále SuperStar. S diváky a finalisty se ale propojila aspoň virtuálně přes obrazovku.

„Mateřství je tak nádherná záležitost, že se to nedá ani popsat, pokud to někdo opravdu nezažil. A Ruminka je navíc úplně zlatý miminko, takže já prožívám vlastně úplně nejšťastnější období svýho života,“ nechala se slyšet Bagárová. Jak jí to s miminkem sluší, si prohlédněte v galerii. ■