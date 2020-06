Bude to holka. O pohlaví miminka se moderátorka Primy a její muž dozvěděli kouzelným způsobem

Andrea Antony nosí pod srdcem holčičku.

„Sestřenka nám udělala chatovou gender reveal party,“ komentovala reportérka CNN Prima News video zveřejněné na Instagramu, na kterém s manželem vystřelili růžové konfety. Je tedy jasné, že se jim narodí holčička. „Tak to vypadá, že posílíme silný ženský gang v našem okolí. Doufám, že někdo z vás má zase kolem sebe samý kluky, aby měly ty naše bábovky jednou s kým randit,“ dodala v komentáři Andrea.

Andrea a Martin si skutečně nenechali prozradit pohlaví miminka. Informaci získala pouze Andreina sestřenice. „Nenechali jsme si to v porodnici říct, protože aktuálně nemůžou partneři kvůli opatřením jako doprovod na ultrazvuk. A já chtěla, abychom se to dozvěděli najednou,“ vysvětlila Andrea.

Manželé by měli radost z obou variant. „Neměli jsme preferenci na pohlaví, ale je pravda, že zatímco holčičí jméno máme vymyšlené dávno, klučičí jsme vůbec nevěděli, takže nás to trochu zachránilo,“ uvedla s úsměvem Andrea, která bude rodit v půlce října. „Ale necháme si ho zatím pro sebe, co kdybychom si to ještě náhodou rozmysleli,“ dodala s úsměvem. ■