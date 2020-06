Mašina se zavěsila na tyč: Populární slovenská komička s velkými ňadry si vyzkoušela pole dance!

Evelyn Kramerová Foto: Instagram E. Kramerové

Evelyn je ženská krev a mlíko, která disponuje bujným poprsím. V posledních měsících zhubla, za což mimo jiné může i pole dance. Vnadná blondýnka se na Instagramu pochlubila videem, kde jí tanec u tyče celkem jde.

Už má za sebou několik náročných tréninků a výsledky se dostavily. Ona sama ale o svém umění neustále vtipkuje.

„Pro někoho je to možná hračka, ale pro mě je každá hodina mega dřina. Zbláznila jsem se do pole dance, protože je to takový můj vlastní důkaz toho, že všechno je možné. I to, že se „mašina“ zavěsí na tyč a udrží se. Každý den zjišťuji, že dokážu víc, než si myslím. Je to neuvěřitelný pocit, až je mi z toho nevolno, možná proto, že jsem se dnes zatočila mimořádně rychle,“ smála se komička.

Populární Slovenka se proslavila díky videu, na němž v Chorvatsku chtěla platit živými kunami. Tančila také ve slovenské verzi StarDance s názvem Let´s Dance. ■