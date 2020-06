Chlap se snaží, co to dá a pořád je to málo

Chlap se snaží, co to dá, ale pořád je to málo. Všichni od něj chtějí víc a víc a on má stále méně energie i chuti podávat větší a větší výkon. Malou útěchou může být fakt, že za to úplně nemůže, že je to přirozený fyziologický proces, který se děje většině mužům kolem čtyřicítky. Ano, mluvíme o negativních dopadech poklesu hladiny testosteronu v mužském těle neboli Andropauze.

Chlap se snaží, co to dá a pořád je to málo

Příznaky poklesu testosteronu

Hladina primárního mužského hormonu - testosteronu klesá s věkem u všech mužů bez výjimky. Není proto neobvyklé, že na sobě kolem čtyřicítky začnete pozorovat znaky mužské přechodu, takzvané andropauzy. Jak se projevuje? Podrážděností, únavou, ochabujícími svaly – prostě se čím dál méně cítíte jako chlap. Vaše partnerka si všimne, že se z vás pomalu stává lenoch, kterému se do ničeho nechce. A to může mít v extrémních případech vliv na celý vztah. Příznaky poklesu testosteronu FOTO: Nordic Health Co se dá dělat?

Andropauza pro muže není lehkým obdobím. Naštěstí na trhu jsou kvalitní doplňky stravy, které zrajícím mužům pomáhají lépe čelit negativním příznakům poklesu hladiny testosteronu. Jedním z nejkvalitnějším na trhu je doplněk stravy Maxulen®. Maxulen® obsahuje patentovaný výtažek ze semene pískavice řeckého sena – Testofen®. Na účinky Testofenu® bylo provedeno mnoho vědeckých studií*, které potvrdily účinky Testofenu pro podporu růstu svalové hmoty a podporu libida a zlepšení sexuálního prožitku. Více na Maxulen.cz Herec Mirek Etzler užívá Maxulen FOTO: Nordic Health Herec Mirek Etzler užívá Maxulen

„Jako každý chlap jsem kolem čtyřicítky zjistil, že mi najednou začala chybět energie. Věci, které pro mě byly úplně přirozený, mizely. Já jsem potom potkal tento doplněk stravy Maxulen. A díky němu se můj život dost změnil. Nemám rád ty reklamní citáty, co vám říkají, že všechno spraví nějaký doplněk stravy, ale mně opravdu Maxulen změnil život. Cítím se daleko silnější, optimističtější … doběhnout tramvaj nebo vyběhnou čtyři patra schodů pro mě není vůbec žádný problém. Vyzkoušejte to! Já vám garantuju, že to opravdu stojí za to!“ Říká Mirek. Více na Maxulen.cz Maxulen FOTO: Nordic Health Studie:

*Thomas G. Travison, A Population-Level Decline in Serum Testosterone Levels in American Men. **E. Steels, et al; Physiological Aspects of Male Libido Enhanced by Standardized Trigonella foenum-graecum Extract and Mineral Formulation, Phytother.Res., (2011) Vol. 25, 1294–1300 ■