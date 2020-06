Nikdy jsem si nepřipadala přitažlivá, kluci mi to nikdy neříkali, přiznala několikanásobná držitelka Grammy

Billie Eilish Profimedia.cz

Billie Eilish (18) je jednou z nejpopulárnějších a nejtalentovanějších hudebnic současnosti a zároveň první ženou, která si odnesla čtyři hlavní ceny Grammy . Přesto mladá zpěvačka zápasí s nízkým sebevědomím, a to hlavně kvůli své postavě.

K její image neodmyslitelně patří hodně volné oblečení, které zakrývá její postavu. Billie, přestože na její postavě není nic v nepořádku, se tak obléká záměrně, aby ji lidé nesoudili.

„Řeknu vám bombu: Nikdy jsem si nepřipadala přitažlivá. Moji bývalí partneři mi nikdy neříkali, že jsem. Ani jeden z nich. Nikdy jsem si nemyslela, že bych někoho mohla přitahovat,“ šokovala zpěvačka v novém rozhovoru pro magazín GQ.

„Takže se oblékám, jak se oblékám, aby mě nikdo nesoudil. To ale neznamená, že se jednou neprobudím a nevyrazím ven v přiléhavém tílku, jako jsem to dělala dřív.“

Ačkoliv si nejen svým originálním stylem získala milióny fanoušků po celém světě, cítí se ve své image nyní trochu lapená. „Někdy se oblékám jako kluk, někdy jako stylová holka, a někdy si připadám uvězněná v osobnosti, kterou jsem si sama vytvořila. Někdy mi přijde, že mě lidé vůbec nevnímají jako ženu,“ vysvětlila Billie, která v minulosti dokonce přemýšlela nad sebevraždou.

Autorka úvodní písně No Time To Die k novému Bondovi doplnila, že jí občas blesklo hlavou, že by chtěla zapadnout mezi ostatní a splynout s davem, ale tento pocit ji většinou rychle opustil. Nechala se také slyšet, že je už několik měsíců single a že ji v poslední době nikdo ani nepřitahuje. ■