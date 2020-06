Po vzoru slavné módní ikony si našla i chlapa: Úspěšná česká blogerka randí s úplně potetovaným krasavcem

Alex Sedláčková Super.cz

Je přezdívána českou Chiarou Ferragni. Blogerka Alex Sedláčková je podobný typ, miluje módu a jako bonus si našla partnera, který je stejně jako manžel italské hvězdy komplet potetovaný. A také je to fešák.

"Mám Chiaru hrozně ráda. Pro mě je to obrovský kompliment, když mi někdo říká, že jsem takovou českou Chiarou. Co se týče mého partnera, byla to opravdu náhoda, nehledala jsem chlapa podle ní. Máme i docela podobný vkus na oblečení a evidentně i na chlapy. Ona je pro mě vzor," řekla Super.cz Alex, kterou živí sociální sítě, kde bloguje o módě a lifestylu.

Alex má velké množství fanoušků, pro které je inspirací. "Určitě mi pomáhá můj rozhled v módě. A asi přijdu lidem zajímavá i vizuálně," usmívá se.

S partnerem spolu nafotili řadu společných velmi odvážných fotek. Dostávají také společné pracovní nabídky. "Už nám pár nabídek přišlo. Můj přítel je ale hodně stydlivý. Já ho musím občas trošku pošťouchnout, aby se mnou šel do lechtivějších fotek," prozrazuje o svém příteli, který pracuje jako tatér.

"Já mám od něj na svém těle také pár kousků. Mám je na místech, která se dají schovat, pokud chci," dodala. ■