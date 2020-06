Pavlína Němcová v karanténě váhu uhlídala, běhala po Karlově mostě. Takhle jí to teď sekne

Pavlína Němcová Super.cz

"Byla jsem bez práce, byl to krušný čas. Příspěvek státu se mě také netýkal, vše se mi zavřelo, bylo to nepříjemné. Ale co nás nezabije, to nás posílí. Teď se zase musíme postavit pěkně na nohy," řekla Super.cz Pavlína Němcová.

V karanténě pracovala alespoň na své postavě. "Já jsem chodila běhat. Byla to úžasná činnost, Praha byla vylidněná. Nejlepší běžecká trať byla přes Karlův most, kochala jsem se tou krásou," svěřila.

Díky tomu ani nepřibrala, i když se neomezovala. "Byla to houpačka s kily. Člověk jedl, co taky v karanténě jiného dělat... Šlo to tam a zpátky. Ale zůstalo to v pohodě, na svém," dodala Němcová. ■