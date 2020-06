I po karanténě nosí Marta Jandová roušku kvůli skoro osmdesátiletému otci! Bojí se o jeho život

Marta Jandová Super.cz

Zatímco většina lidí už chodí často do uzavřených prostor ber roušky, zpěvačka Marta Jandová (46) se stále snaží co nejvíce chránit. Nebojí se o sebe, ale o zdraví svého otce a také tchána. "Tátovi je 78, nechtěla bych jeho ani tchána nakazit a nejsem zvyklá ještě být v uzavřeném prostoru, kde je tolik lidí, o kterých nevím, s kým třeba byli ve styku," řekla Super.cz Marta na křtu nové knihy Báry Nesvadbové.

"Když k nám domů přijde manželův táta, máme roušku i doma," vysvětluje Marta, která karanténu trávila s rodinou. Výplatu domů nosil hlavně její muž, gynekolog Mirek Verner. "Mám muže, který vydělával. Plakala bych bez práce až tak za rok. Mám rodinu na prvním místě," prozrazuje.

"Manžel chodil do práce, já byla doma, měla jsem i volno z rádia. Byli jsme co nejvíc na vesnici, v kontaktu jen s tátou a rodinou. Bylo to hezký. Byli jsme na chatě a užívali jsme si. Můj muž vyvařoval, přibrali jsme každý kilo, to je ještě v pohodě. Hezký režim to byl," usmívá se zpěvačka. ■