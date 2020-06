Pár dní po finále plánuje koncert: Bronzový zpěvák ze SuperStar promluvil o soutěži, kdy ho trápil hlad a únava

Martin Schreiner Foto: Instagram M. Schreinera

Několik měsíců dřiny, ale i zážitek na celý život. Martin Schreiner patřil od začátku SuperStar k horkým favoritům. V nedělním finále se probojoval do poslední trojice a získal bronz. Pro nás se nyní rozpovídal o své cestě soutěží.

„Bylo to dost náročné. Některé dny jsme neměli ani pořádně co jíst, málo jsme spali. Na písničku v Super Výběru jsme měli vždycky jen noc a kousek dne, takže celá SuperStar pro mě byla velmi náročná, ale byl to obrovský zážitek, zkušenost, příležitost – za kterou děkuji. Potkal jsem tam spoustu skvělých lidí, se kterýma držíme kontakt i teď po skončení,“ svěřil se nám Martin, který už své třetí místo taky náležitě oslavil.

„Oslavy určitě proběhly, jak s rodinou, tak s přáteli,“ prozradil bronzový účastník SuperStar. Od začátku patřil mezi favority soutěže a za své třetí místo je na sebe náležitě pyšný. Výhru letošní vítězce Barboře Piešové přeje a zamrzely ho negativní odezvy na její vítězství. „Mrzí mě, že přišly i negativní ohlasy, protože právě Bára je ta, která si to zasloužila. Koneckonců diváci si ji i vybrali, takže mě mrzí, že teď jsou někteří nespokojení,“ svěřil se nám Martin.

Po konci soutěže rozhodně nechce usnout na vavřínech, dokonce ho v nejbližších dnech konečně čeká zpívání před publikem a objeví se jako host v projektu Koncert pro 100, které pořádá Divadlo Broadway. „Plánujeme vydat první desku, s písněmi, které zazněly v Superstar v mém podání. Současně se moji fanoušci mohou také těšit na první vlnu předprodeje mých triček. Zpívat budu, nejblíže 10. 6. na koncertě Vojty D jako host a určitě připravujeme i nějaké letní akce,“ dodal zpěvák. ■