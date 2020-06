Tady vznikly její čerstvé sexy fotky: Podívejte se do prázdninového sídla Heleny Christensen

Helena Christensen Profimedia.cz

Když má volno nebo dost velkoměsta, sedne do auta a za dvě hodiny je ve svém druhém domově obklopená přírodou. Helena Christensen (51) nechala fanoušky nahlédnout do svého prázdninového sídla, které se nachází v oblasti Catskills nedaleko New Yorku. Právě zde modelka trávila i podstatnou část karantény. Není se co divit, jde o skutečnou oázu.