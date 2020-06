Simona Babčáková a Ian Adensam Michaela Feuereislová

Po dvou letech vztahu s fitness trenérem a velkým sportovcem Ianem Adensamem se herečka Simona Babčáková dočkala žádosti o ruku, a to na dost neobvyklém místě. Proč vybral právě Malostranskou besedu a bustu Járy Cimrmana, ale i další podrobnosti o vztahu svěřil Super.cz budoucí ženich. Saša Šeflová

S partnerkou jste přes dva roky. Proč jste ji o ruku požádal právě teď?

Čekal jsem na dobu, kdy budeme mít oba jasnou představu a přesvědčení o tom, že jsme schopni a především ochotni spolu fungovat i za podmínek, které mají k ideálu daleko. Aktuální krize a nouzový vztah nám daly k této zkoušce příležitost, takže proto žádost proběhla právě teď.



Podle čeho jste vybral místo?



Malostranskou besedu jsem vybral hned z několika důvodů. Zaprvé protože jsem celoživotní obdivovatel inteligence humoru Divadla Járy Cimrmana, zadruhé kvůli tamnímu geniu loci a zatřetí kvůli, a díky, řediteli Besedy, Davidu Peškovi Dvořákovi, který je umělec, srdcař, sportovec, kamarád, ... ale o tom až jindy... Je mi opravdu obrovskou ctí, že jsem tento krok mohl udělat právě zde.



Jakou si představujete svatbu? Shodnete se při plánování?



O svatbě jsme zatím přemýšleli jen velmi teoreticky, takže čas přesnějších informací teprve nastane. Nakonec se shodnout rozhodně budeme muset, jinak bychom se ve svatební den nemuseli potkat.



Čím vás vlastně Simona okouzlila?

Svojí spontánností a ženskostí.



Jak jste spolu zvládali karanténu? Co jste dělali, abyste se nenudili? Vy jste pořád jako trenér pracoval, ale pro herce bylo příležitostí méně...



Karanténu jsme se snažili zvládnout aktivně. Vymýšleli jsme projekty, cvičili, brainstormovali, bavili se o budoucnosti, atd. Dělali jsme cvičební projekt na FB s názvem "Cvičení s paní Berušákovou", já jsem si dával dohromady představu o cvičebním plánu pro klienty jedné kliniky plastické chirurgie atd. Pracovně se nám samozřejmě situace hodně komplikovala, ale byla to příležitost pro otevření nových obzorů.



Díky přítelkyni jste se ze sportovního prostředí dostal do hereckého světa. Nedávno jste dokonce sám natáčel seriálek se Simonou Praskovou. Jak se vám v šoubyznysu líbí?



Obecně se mi to líbí moc, i když je to diametrálně odlišný vesmír. Když už mi život nabídl bonbonek v podání tohoto světa, snažím se získávat co nejvíce zkušeností. Natáčel jsem například i v rámci filmu Zátopek, kde ale byla mou hlavní povinností především fyzická příprava Marthy Issové. Ze své role "sporťáka" ale naopak vystupuji například v jedné nejmenované reklamě s Hynkem Čermákem a Jirkou Kohoutem. Upřímně doufám, že budu mít více podobných příležitostí.



V čem si vy dva nejvíc rozumíte? A dokážete se i pohádat? Kvůli čemu třeba?



Se Simčou si rozumíme, v mnohém si vyhovujeme, ale samozřejmě máme své třecí plochy. Jsme z velmi odlišných prostředí, na hodně věcí se díváme z opačných pólů, ale vlastně se díváme stejným směrem a za stejným cílem. Názorová odlišnost je obrovskou výhodou, protože dává prostor k inspiraci, k širším souvislostem a hlavně není nuda. ■