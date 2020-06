Hubne i s rohlíky: Zpěvačka Magda Malá (52) sundala 15 kilogramů a vypadá senzačně

Magda Malá zhubla. Foto: Super.cz/archiv Magdy Malé

Zpěvačka Magda Malá (52) sice už brzy oslaví 53. narozeniny, ale pořád dokáže vypadat jako malá holčička. A nemůže za to jen její drobná výška, ale i šťastné geny.

Mladistvý zjev si udržela i poté, co během pandemie shodila 15 kilogramů. Podívejte se do fotogalerie, jak jí to sluší.

Magda Malá, která dřív vystupovala především v muzikálech, před časem se ale vydala na sólovou dráhu, měla ještě před pár měsíci 64 kilogramů. Místo nich ale nyní ručička na váze ukazuje 49 kilo. A to přesto, že se nevzdala milovaného pečiva.

„Zhubnout jsem chtěla už dlouho. Pořád jsem si říkala: po porodu, po porodu, až jsem si najednou uvědomila, že mému miminku je už jedenáct let a žádná výmluva mi už přede mnou samotnou nepomůže. Tak jsem se do toho pustila. Omezila jsem množství jídla, ale rohlíky jsem kupodivu nevynechala. I tak to šlo krásně dolů. Hodně mi pomohly i každodenní dlouhé procházky. Už zase mohu ze skříně vyndat oblečení velikosti 34,“ pochlubila se Super.cz Magda.

„Když jsem otěhotněla, měla jsem 46 kilogramů, takže bych teď mohla jít ještě o tři kila méně, ale v mém věku mi připadá má současná váha úplně ideální. Mám ze sebe dobrý pocit, lidé mě chválí. Odezva od lidí je strašně příjemná a milá,“ těší Magdu.

Ta je při výšce 154 centimetrů jednou z našich nejmenších umělkyň, její hlas patří naopak k silnějším.

„Během koronaviru jsem nemohla za lidmi, tak jsme s kamarádkou Lenkou vymyslely pravidelná videa na Facebooku. Hrály jsme na přání fanoušků, hlasovali, co jim mám zazpívat. Převážně šlo o trampské písničky. Už se těším, až se s diváky konečně potkáme naživo. A teď také chystám videoklip s mým kamarádem Noidem (39). Vašek mi ho bude natáčet. Vím, že klip bude skvělý, protože je hrozně šikovný,“ dodala malá velká sympatická zpěvačka. ■