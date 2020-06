Peštová poskytla v Americe velmi otevřený rozhovor. V modelingu hodlá setrvat klidně dalších třicet let

Rozhovor s Peštovou v jejím druhém domově za oceánem Video: Allure

Zejména díky životnímu partnerovi Pavolu Haberovi (58) je Daniela Peštová (49) známá i v Česku a na Slovensku. Jako topmodelka je nesrovnatelně známější a úspěšnější v Americe, kde působí už od svých dvaceti let.

Modelka poskytla video rozhovor pro prestižní magazín Allure a my máme možnost vám ho nyní také ukázat. Interview vznikalo v Danielině druhém domově v New Yorku ještě v době, kdy se domnívala, že se zúčastní filmového festivalu v Karlových Varech.

Peštová se rozpovídá o svých dětských snech, začátcích v modelingu a připomene své největší úspěchy. Překvapí svou otevřeností v momentu, kdy promluví o své postavě. Za tu je stále na prahu padesátky obdivovaná. Ona označuje za hlavní klíč úspěchu vlastní sebedůvěru. „Vždycky jsem se cítila v modelingu jako outsider. Potřebuji mít možnost růstu. Potřebuji se cítit ve svém těle pohodlně. Naučila jsem se mít ráda. Zásadním bodem zvratu pro mě byl moment, kdy jsem se stala maminkou,“ uvedla.



V jednom z rozhovorů pro Super.cz se Peštová nechala s lehkou nadsázkou slyšet, že si dovede představit fungovat v modelingu do sedmdesáti. V tomto interview šla ještě dál a pravděpodobnost setrvání na špici posunula ještě o deset let. „Módní průmysl se mění. Nyní se objevují zakázky pro starší modelky, takže možná budu v oboru do svých osmdesáti,“ zakončila rozhovor Daniela Peštová. ■