Ilustrační foto Profimedia.cz

Mohlo to být tak roztomilé a zamilované video, ovšem v podání britského komika Arrona Crascalla to nemohlo dopadnout dobře. Na sociálních sítích se neustále šíří lavina výzev, do kterých se lidé s radostí zapojují.

Komik tentokrát napodoboval video zamilovaného páru s útlými postavami, jež se společně vejdou do jednoho trika. On ani jeho žena ale střízlíci zrovna nejsou, takže se jaksi nepropracovali až do pozice páru z prvního videa. Jen se na to podívejte sami.