Připadám si, jako bych umřel a byl na vlastním pohřbu, řekl Brian May z Queen po prodělaném infarktu

Brian May Profimedia.cz

Legendární rocker a astrofyzik Brian May se svým fanouškům na Instagramu přihlásil se zdravicí jen pár dní poté, co prodělal lehčí infarkt v době, kdy se léčil s natrženým hýžďovým svalem a stlačeným sedacím nervem .

Kytarista skupiny Queen se konečně dostal domů z nemocnice a dal fanouškům naději, že se zase brzy pustí do práce: „Zaskočil jsem do své hudební místnosti, abych vám řekl pár slov. Zotavuji se velice pomalu a rozhodně ne v rockovém stylu. Po domě se doslova plazím po čtyřech."

Během krátkého videa zavzpomínal i na nezapomenutelný moment, kdy hrál královně Alžbětě II. na oslavě 50. výročí na trůně: „Je úžasné, že letos je to už 18 let, kdy jsem hrál na střeše Buckinghamského paláce, mimochodem nejopuštěnějšího místa na světě, píseň God Save The Queen. Byl jsem tehdy vyděšený a byl to takový ten strach, po kterém už nikdy nebudete stejní, když ho překonáte. Přeji vám všem hodně štěstí a doufám, že jednoho dne budu zase fungovat a vyjdu tam ven a uděláme zase něco skvělého.“

S tímhle vzkazem přišel týden poté, co ve svém minulém videu děkoval fanouškům za hromady vzkazů a emailů, které mu napsali během jeho léčby a přirovnal je k poctě, která se dostává umělcům až po smrti. „Možná to bude znít divně, ale cítil jsem se, jako bych zemřel a měl možnost jít na svůj vlastní pohřeb a slyšet veškerou poctu, kterou mi všichni vyjadřují. Často si říkám, že na pohřbech zazní tolik krásných věcí, které lidé řeknou o osobě, která odešla, a je smutné, že to ta osoba ani nemůže slyšet. Jsem šťastný, že já jsem to mohl slyšet a můj život je teď kompletní.“ ■